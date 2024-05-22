彭金隆：待保險業接軌ICS 將檢討淨值比指標

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（中央社記者謝方娪台北22日電）新任金管會主委彭金隆今天首度赴立法院財政委員會備詢，立委聚焦彭金隆對保險業的監理方針，彭金隆表態，在2026年保險業接軌ICS後，將檢討淨值比監理指標。

國立政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆20日正式接任金管會主委，未來對保險業監理方向格外受到矚目。國民黨立委李彥秀今天在立法院財委會質詢時關注，壽險業淨值易受外在環境影響，在短期內劇烈波動，彭金隆是否考慮讓保險業監理報表與財務報表脫鉤。

彭金隆答詢時表示，他自會計系畢業，授課老師曾說過，根據使用者不同，會計編製的目的及方法會完全不同，例如稅務會計與財務會計呈現即有差異。

他指出，IFRS是財務會計的表達，主要使用者為投資人，至於RBC等監理會計，目的是強化長期清償能力，「兩者確實有點差異」；他過去擔任教授時，對此提出很多看法，未來若有可能，他會盡量釐清這兩者差異。

現行金管會以資本適足率（RBC）及淨值比作為檢視保險業清償能力的2大指標，彭金隆過往曾以學者身分表態，國內保險業2026年將自RBC接軌至ICS，屆時淨值比監理指標應有檢討空間，甚至可評估適時退場。李彥秀關注，彭金隆接任金管會主委後，是否仍維持此論調。

彭金隆指出，金管會以淨值比作為保險業的資本監理指標，「在學理上確實有些可討論的空間」，未來他可能會持續調整淨值比指標內容。李彥秀追問調整淨值比指標的時間表，彭金隆表示，他將隨時動態作調整。

彭金隆表示，只要是正確的方向，對市場有利、對消費者有利，金管會都會去執行；所有監理指標，都應按真實狀況調整，當然包括淨值比在內。不過，彭金隆也坦言，因淨值比監理指標明訂於保險法，剛性強，他內心雖已有想法及腹案，但希望待方案較可行時，再向外界報告。

彭金隆接受媒體聯訪時表示，淨值比本身有其功能，如何調整要和後續實施ICS後的整體配套一起看，待保險業接軌ICS後，「我們會來檢討淨值比」。換言之，彭金隆暫定2026年前不會調整淨值比監理指標，將待保險業接軌新制後再考量。

外界關注，彭金隆的調整作法，是否意味考慮修正保險法廢除淨值比監理，彭金隆表示，這要再研究，修法是較長遠的作法，還有其他方法，會再來思考。待未來實施新清償能力指標後，會重新檢視淨值比定位。

對於金管會已明定國內保險業於2026年接軌IFRS 17及ICS，彭金隆是否考慮調整接軌時間或作法，彭金隆指出，現階段仍維持目前計畫。（編輯：張均懋）1130522