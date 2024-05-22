台積電再寫歷史高價 台股收漲315點再創新高
2024/5/22 13:48（5/22 13:55 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電午盤攻上歷史新高價865元，AI PC概念股宏碁和華碩表現強，加上其他AI概念股助攻，台股午盤過後最高觸21567.48點，大漲330.73點，再創盤中歷史新高，終場收21551.83點，上漲315.08點，也再創收盤歷史新高。
台積電盤中最高865元，漲2.85%，市值22.43兆元，股價和市值均創歷史新高，終場漲23元達864元，一樣創下收盤新高。
宏碁持續鎖住漲停53元，華碩漲6.75%，鴻海收盤漲1.81%。電子股盤中指數1133.47點，創盤中歷史新高，終場收1132.71點，也創收盤歷史新高。（編輯：楊凱翔）1130522
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