富邦金：海內外適合併購標的 有綜效都願評估

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（中央社記者謝方娪台北23日電）富邦金創下國內首宗金金併，對於是否展開下一步併購計畫，富邦金總經理韓蔚廷今天表示，持續有在看投資標的，除了國外標的，若國內有適當標的，在有綜效前提下，都很樂意評估。

富邦金今天舉行首季法人說明會，截至今年首季底止，富邦金總資產逾新台幣11.5兆元，年增8.4%，淨值8965億元，年增25.7%，普通股每股淨值達61.51元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為1.08%與14.32%，皆較2023年同期成長。

韓蔚廷在法說會後記者會指出，目前富邦金及主要子公司都沒有辦理增資的需求。在併購擴張方面，富邦金持續有在評估投資標的，除了國外標的外，「國內若有適當標的，也很有興趣進行評估」，基於有綜效的前提，不管海內或海外標的，都很樂意看看。

富邦金子公司富邦產險走出防疫險陰霾，今年首季損益由負轉正，稅後淨利達13.5億元，簽單保費收入年增6.2%，市占率達24.7%，續居市場龍頭。不過，防疫險再保應攤回金額，仍在與再保公司協商中。

韓蔚廷表示，目前富邦產險再保應攤回金額為148億元，今年截至目前為止富邦產險已另增提4億元損失，假如今年沒有進一步進展，根據會計應收帳款帳齡原則，今年預計將提存約20億元。

韓蔚廷指出，富邦產險和再保公司持續協商，不排除提交仲裁，尋求進一步解決爭議的可能性；公司也將適時評估再保回收的可能性，對提存進行適當調整。

至於花蓮4月3日發生大地震，因地震險多有轉再保分攤，初估富邦產險自留損失為3.7億元。

另富邦金子公司台北富邦銀行投資純網銀LINE Bank，韓蔚廷今天也提及，LINE Bank今年首季稅前淨損3.1億元，相比2023年同期虧損已有收窄，在高客戶數基礎上，LINE Bank力拚今年轉盈，今年北富銀對LINE Bank沒有進一步注資的計畫。（編輯：何宏儒）1130523