走著瞧斥資1.56億元收購荷蘭防詐商 跨足歐美市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）個人防詐軟體Whoscall開發商Gogolook走著瞧-創今天宣布，以450萬歐元（約新台幣1.56億元）現金，取得總部位於荷蘭的數位防詐服務商ScamAdviser 100%股權，期待藉由與ScamAdviser在防詐服務與區域上的互補性，再添營收與獲利動能。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫透過新聞稿指出，這項交易對Gogolook的未來成長性深具意義，ScamAdviser將可為Gogolook打開兩扇大門。第一扇門是跨入歐美市場，Gogolook多年來建立開放的企業文化，組建多國籍的團隊，並在多個亞洲國家深耕，確立國際營運的能力。

郭建甫說，另一扇門是深入走進企業防詐服務。Gogolook從消費者防詐起家，與企業端服務的模式完全不同，ScamAdviser具備網域風險分析技術的優勢，且已成功打入跨國企業的服務供應鏈，可使Gogolook的企業端服務更豐富完整，團隊的加入也可望使Gogolook加速掌握企業端服務的運作模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Gogolook目前來自亞洲的營收占9成以上。在2023年營收中，企業端服務營收僅占4%，仍有成長空間。今天宣布的收購案預計今年第3季前完成交割。

展望未來，Gogolook表示，即使不含此次收購後所併計的營收，今年仍以持續穩定成長為目標。此外，由於與ScamAdviser具有高互補性，預期未來合作所需額外投資的人力與資源有限，今年目標獲利倍數成長。（編輯：張均懋）1130524