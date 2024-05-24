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東元改選董事底定 黃育仁：盼新團隊再創榮景

2024/5/24 16:30
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）機電大廠東元今天上午股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事，獨立董事全拿，非公司派獲1席侯智元最高票當選。對此「未來東元」（FutureTeco）發起人、菱光科技董事長黃育仁表示，感謝股東對改革派的信心與支持。

黃育仁下午透過新聞稿表示，恭喜所有當選的董事，希望新團隊能為東元帶來一番新氣象，再創東元榮景。

黃育仁指出，在這場關鍵選舉中，感謝每一位支持東元改革的股東，不僅投票表達支持，更親自奔走、呼籲數十位海內外朋友與家人支持這場改革。

黃育仁表示，也非常感謝東元創始、長期持有以及新加入的股東、法人投資機構、外資、所有接受提名的候選人，以及不論是否投票支持，但願意聆聽、參與「未來東元」改革運動的股東。

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黃育仁指出，此次選舉過程中，東元原始股東家族積極動員股東參與選舉，展現集體對現代化與創新領導層的渴望。他強調，改革派將繼續推動董事會現代化，導入創新技能和經驗，提升公司治理水準，以應對快速變化的競爭和科技環境。

黃育仁表示，東元需要更加專注創新和全面的產品組合轉型，開放創新策略，才能塑造更美好的東元未來，並重返全球領導地位，實現可持續的長期股東回報。（編輯：張均懋）1130524

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