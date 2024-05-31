寶成股東會通過配息每股1.1元 推數位通路與品牌合作

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（中央社記者潘智義台北31日電）製鞋大廠寶成工業今天召開股東會，通過分派現金股利每股新台幣1.10元，董事長詹陸銘表示，因應消費者購物習慣改變，續推精緻化零售策略，實體門市升級，數位通路營運能力。

詹陸銘透露，在鞋類製造業務方面，繼續投入資源於數位轉型，多元產能配置，以提供產業鏈的全方位解決方案；在運動用品零售業務方面，將進一步強化商業模式、通路組合，擴大與品牌夥伴的合作關係，促進營運效益提升。

寶成指出，運動用品零售業務擁有遍及大中華區的銷售網絡，隨著主要營運地區的消費環境復甦，實體門店客流提升，線上銷售續強，加上2022年基期較低，帶動2023年運動用品零售業務占合併營業收入的比重增至約36%。

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寶成工業統計，2023年合併營收新台幣2466億元，較2022年減少7.8%，主因全球消費疲弱與產業庫存去化，抑制鞋類製造業務。2023年合併營業淨利較2022年減少3.6%，但藉由持續致力降本增效，靈活調度生產排程，加上費用管控，2023年合併營業淨利率則由2022年的4.0%提升至4.1%。

寶成說明，雖然2023年本業獲利大致持穩，但因合併營業外淨收益挹注較2022年減少14.6%，2023年歸屬本公司業主稅後淨利為106億元，較2022年減少16%；2023年每股盈餘3.61元，較2022年減少0.68元。（編輯：張若瑤）1130531