奇偶：門禁監視適宜導入雲端應用 看好GV-Cloud平台

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（中央社記者潘智義台北31日電）奇偶科技董事長戴光正今天表示，雲端監控產品已成未來趨勢，不論是門禁或監視領域都非常適合導入雲端應用；客戶非常關注GV-Cloud雲端平台應用，也是未來營收成長動力之一。

戴光正透過新聞稿指出，目前人工智慧（AI）對於安全監控產業有極大的正向影響，人工智慧影像分析可以減少傳統影像錯誤干擾訊息，大幅縮短事件搜尋時間。

他說，因應創新及綠能需求，計畫開展太陽能供電的綠能監控系統，以太陽能趨動攝影機，將影像送到雲端，在5G通訊發展帶動下，落實偏遠地區的安全監控布建更加容易；推動AI智慧中控中心，對地廣人稀的國家或區域，有效過濾不必要的錯誤假警報並提高人員效率。

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奇偶科技指出，2023年全球面臨國際通膨與升息續存的壓力，經濟成長率較2022年低；此外2023年歐洲陷入俄烏戰爭膠著、美中科技爭端加劇、氣候變遷影響等多重風險紛擾，導致全球經濟放緩。

奇偶科技說明，雖然奇偶科技2023年營收微幅衰退，但淨利歸屬於母公司業主新台幣2.87億元，基本每股盈餘3.20元，仍顯著成長；並於股東會通過配發現金股利每股2.9元。（編輯：張均懋）1130531