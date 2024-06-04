侯友宜：輝達設計中心落腳高雄機會大 新北全力爭取

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（中央社記者王鴻國新北4日電）輝達執行長黃仁勳稱將在台設立設計中心，新北市長侯友宜今天表示，在中央補助下，高雄的機會比較高，但會全力爭取；經發局長何怡明表示，已和輝達高層聯繫，爭取落腳新北。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳3日晚間受訪說，未來5年要在台灣設立設計中心，至少會僱用1000名工程師，同時也在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部；至於要在哪個縣市，黃仁勳則說還沒確定。

新北市議會進行市政總質詢，國民黨議員江怡臻質詢表示，黃仁勳說歡迎大家來推薦地點，新北是否會爭取輝達落腳。

侯友宜表示，在AI的浪潮下，希望爭取輝達在新北設置設計中心，已指派經發局長何怡明爭取，和輝達高層保持聯繫。

他表示，輝達供應鏈的43家合作廠商中，新北就占了13家，比例非常高，希望輝達能在新北落腳。但他也知道，高雄在中央的補助下，機會比較高，新北未來仍會全力爭取。

他表示，新北交通方便，林口工一、泰山楓江及板橋麥子園、樹林柑園等地區腹地大，也可配合進行都市計畫調整，因此，必要時，新北會直接去向中央和輝達爭取，全力以赴。

何怡明表示，目前已向輝達高層聯繫，提供新北AI產業布局及環境的介紹，也會在電腦展期間和輝達對接交流，說明新北的投資環境，同時也會透過鴻海集團等輝達重要合作夥伴，爭取輝達落腳新北。（編輯：李錫璋）1130604