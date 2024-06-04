汽車性能測試造假 豐田道歉停產3車款

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（中央社東京4日綜合外電報導）豐田汽車總裁豐田章男為7款汽車產品的認證測試涉大規模造假致歉，並暫停生產3種車款。車業分析師認為，豐田尚須面對純電車全面落後、海外市場遭中國車企搶攻的挑戰。

包括豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）、山葉（Yamaha）、本田（Honda）及鈴木（Suzuki）5家日本車商，應國土交通省要求進行調查後，承認為獲取產品認證而造假汽車性能測試，有關單位勒令停售部分違規車款，並要求稽查汽車是否符合安全標準。

美聯社報導，日本頂尖汽車製造商豐田涉及的不實測試層面廣泛，包含碰撞測試使用不合格或過時數據、對安全氣囊撐開和後座損壞的測試不正確；此外也發現引擎功率測試有篡改。

豐田汽車暫時停產國內生產的Corolla Fielder、Corolla Axio以及Yaris Cross這3種車款，但一些已停產的車款裡也有測試造假情事。豐田表示，測試造假不影響包括Corolla小型車及Lexus等豪華車款等已上路車輛的安全性。

豐田章男3日對著媒體深深鞠躬並維持鞠躬姿勢好幾秒，說「我們致上誠摯道歉」。

這次風波不涉及豐田在海外生產的車輛；日本政府今年1月開始對豐田調查。

馬自達也在3日通報類似不實認證測試，並停產Roadster與Mazda 2這兩車款。馬自達坦承測試時使用錯誤的引擎控制軟體，並承認3款已停產車型的撞擊測試也有違規行事，但均不會影響車輛安全。

本田汽車也在3日就一系列車款涉及如噪音程度、扭力等測試不實而道歉，稱造假測試的車款為已停產的Accord、Odyssey、Fit這3種舊款，相關車輛的安全性無虞。

豐田集團2年前開始爆出測試造假醜聞，當時旗下製造卡車的日野汽車、製造小車的大發以及受託生產柴油引擎的豐田自動織機（Toyota Industries Corporation）相繼被爆造假，造成部分豐田車款暫停出貨。

美聯社指出，測試體系明顯出現大問題對豐田汽車來說是一大難堪，因為幾十年來豐田一直以品質和鼓勵工人生產「最棒汽車」的企業文化自豪。

汽車業分析師鄧恩（Michael Dunne）接受美國財經新聞網CNBC專訪指出，雖然消費市場近年重拾對混合動力與插電式混動車的青睞，讓豐田迎來一陣利多，但擺在豐田眼前者除數據造假外，還有兩大挑戰。

鄧恩說，一是豐田在純電動車（pure EV）領域全面落後，為此投入數十億美元急起直追，尤其盼拉近與中國的差距，第二項挑戰則是像比亞迪等中國電動車商在諸如泰國、澳洲等原本豐田的海外市場大舉攻城掠地，給豐田緊迫感。（譯者：陳亦偉）1130604