爭取輝達落腳 桃園市、新竹縣、苗栗縣主動表態

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（中央社桃園4日綜合報導）輝達有意在台設置設計中心及第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，桃園市及苗栗縣今天都表態爭取，新竹縣長楊文科表示，輝達主動聯繫縣政府產發處，期盼能來竹縣設廠。

新竹縣長楊文科今天在臉書Facebook表示，輝達主動聯繫新竹縣政府產發處，期盼能來竹縣設廠，他對於輝達要進駐竹縣表示歡迎，也希望黃仁勳也可到竹縣參訪，將以客家美食歡迎。

楊文科說，竹縣府打造AI智慧園區吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子等進駐，竹縣還有竹科、新竹縣鳳山工業區、台元科技園區、生醫園區等完整產業供應鏈，也有工研院、國立清華大學與國立陽明交通大學等研究人才能量充沛，具有各種優勢，這與黃仁勳希望找尋「研發人才多的地方」不謀而合。

桃園市政府下午發布新聞稿，市長張善政表示，桃園市擁有AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等5大優勢，全力爭取輝達在桃園投資，且上任以來，市府便持續與NVIDIA輝達公司保持良好互動，去年8月更親率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達也已於去年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心。

桃園市政府指出，桃園擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢，同時是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地又鄰近台北港，掌握陸海空國際要道的核心地帶；加上航空城聯外高速公路等交通建設完成後，完善路網系統將成為產業進駐首選，因此只要符合相關資格都會爭取。

苗栗縣長鍾東錦透過新聞稿表示，輝達有意覓地設置台灣總部及第2座研發中心，苗栗縣將力邀爭取輝達進駐，如有機會，將率領縣府團隊登門造訪輝達，或是全力邀請黃仁勳先到苗栗1日遊、品嘗在地客家小吃，了解在地環境優勢。

鍾東錦指出，苗栗縣往北銜接竹科、南鄰中科，縣內有竹科竹南及銅鑼基地，位處西部科技廊帶居中地理位置；交通方面，有完整便捷「9宮格」路網。土地需求部分，縣府提出短中長期解決方案，短期可提供高鐵苗栗特定區2處產專區用地，共計7.29公頃；中長期則配合行政院「桃竹苗大矽谷推動計畫」有2處預選基地。「縣府誠摯張開雙臂歡迎輝達並衷心期盼選擇落腳宜居、宜遊、宜業的苗栗縣」。（編輯：方沛清）1130604