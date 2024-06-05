央行：日圓貶對台經濟影響有限 有利半導體設備進口

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）今年以來，日圓匯率貶勢洶洶，引發外界對於亞幣競貶的擔憂。央行報告指出，日圓貶值效應對台灣整體經濟影響有限，且有利台灣企業對日本直接投資或購買技術、降低半導體設備進口成本。

中央銀行預計6日赴立法院財政委員會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

央行指出，2022年3月美國聯準會（Fed）升息至今，日圓對美元貶值24.80%，貶幅大於其他貨幣，主要反映日本央行持續維持寬鬆立場，以及日圓採自由浮動制度，匯率易受資本移動、市場交易行為（如利差交易）及市場預期所影響。

基於日圓匯率波動過大，以及避免日圓過度貶值引發輸入性通膨等考量，日本央行曾於2022年9、10月，以及今年4、5月間，兩度大舉進場干預匯市，分別淨賣匯約621億美元及624億美元，以阻貶日圓，但日圓還是貶值。

不過央行表示，Fed升息循環帶動美元獨強，不只亞洲貨幣對美元貶值，歐元等主要國際貨幣也對美元貶值，亞洲經濟體多採阻貶措施，而非所謂競貶；和其他幣別相比，新台幣貶幅居中，匯率波動度最低。

至於日圓貶值對台灣經濟影響，央行分析，台灣出口表現主要與全球需求變化連動，日圓相對新台幣貶值，對台灣整體出口影響不大，但確實推升國人赴日旅行意願，也有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。

央行說明，日本為台灣第2大進口國及第1大入超國，也是台灣關鍵設備及零組件進口的主要來源，且台灣與日本貿易互補性較高，今年1至4月台灣半導體設備進口中，自日本採購的比重達23.3%，因此日圓貶值有助台灣降低進口成本。

亞洲主要國家中，台灣與日本出口產品的相似度低於主要貿易對手國韓國，因此受日本出口價格競爭力上升的衝擊相對較小；韓國與日本出口產品的相似度最高，受到日本出口價格競爭力上升的競爭壓力較大。

雖然台灣部分產品如工具機，與日本相似性較高，日圓貶值可能有助於日本該類產品的出口競爭力。不過央行表示，以工具機為例，資料顯示，影響工具機出口價格競爭力表現的關鍵因素中，國際景氣更勝於匯率。

儘管日圓貶值對台灣經濟影響不大，展望經濟前景，央行表示，仍將持續關注主要經濟體貨幣政策動向、美中貿易爭端加劇全球貿易零碎化發展、中國大陸經濟復甦情形、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢影響，適時調整貨幣政策，以維持物價穩定與金融穩定。（編輯：楊蘭軒）1130605