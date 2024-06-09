金管會今年前5月開罰9890.5萬元 年增近4成

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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會今年前5月開罰金融三業及上市櫃公司等合計達新台幣9890.5萬元，年增38.96%，其中最大單為台中銀行因前董事長王貴鋒花公款奢華度日，內控有疏失，挨罰1200萬元。

根據金融監督管理基金預算書，金管會編列今年度違規罰款收入預算為2億7468.2萬元，今年前5月合計開罰9890.5萬元，已達預算數的36%。

若區分業務局觀察，今年前5月銀行局罰鍰件數共9件，年減2件，但開罰金額達3962.5萬元，年增2.67倍。其中以王貴鋒花公款奢華度日，台中銀因未完善建立且未確實執行內控制度，挨罰1200萬元最重。

銀行局前5月次重罰為新光銀行，因前理財主管透過網銀轉帳挪用客戶款項且與客戶有私下資金往來，挨罰800萬元，及國泰世華銀行前蘭雅分行櫃員挪用客戶款項，導致國泰世華銀挨罰800萬元。

今年前5月保險局開罰件數11件，年減8件，罰鍰金額2860萬元，年減3.7%，

先前法國巴黎產險及法國巴黎人壽因違反產、壽險分業經營原則，公司治理運作及內控制度有重大缺失，遭保險局開罰法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元，為前5月保險局開罰最大及次大單。

保險局前5月開罰第3高罰單，由台中銀保經及台灣人壽並列，台中銀保經因捲入王貴鋒花公款奢華度日案，挨罰300萬元，台壽則因投資及會計作業內控違規，挨罰300萬元。

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今年前5月證期局對證券期貨投信投顧業開罰25件，年增4件，罰鍰金額1314萬元，年增13.28%，另一方面，對上市櫃公司等開罰75件，年增5件，罰鍰金額1754萬元，反而年減8.07%。

證期局前5月開罰最大案，由時間投顧及國泰投信並列，時間投顧總經理違反不得兼任全委投資經理人規定，導致時間投顧挨罰120萬元，國泰投信則因全委投資經理人跟單，金管會依其內控疏失開罰120萬元。另國票證券因違反證交法及洗錢防制法規定，挨罰110萬元。（編輯：林興盟）1130609