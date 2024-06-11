入夏衝出績效 統一超、全家5月營收亮眼

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（中央社記者何秀玲台北11日電）超商雙雄5月因時節入夏推升營運，衝出亮眼成績。統一超因展店淨增加逾250家，以及轉投資表現亮眼，5月營收創單月歷年新高；全家則受惠於店數、鮮食、飲料成長，5月營收創歷年同期新高。

統一超5月營收為新台幣281.9億元，年增6.26%，創單月營收歷年新高，旗下台灣7-ELEVEN持續展店，截至今年5月底店數為6985家，相較去年同期6732家，大幅增加253家。統一超董事長羅智先在今年股東會表示，今年7月台灣7-11將達7000家。

統一超表示，超商本業中的會員、鮮食、咖啡、預購、飲料等持續推出新商品，推升營運。另外轉投資小金雞菲律賓7-11、康是美、黑貓宅急便、台灣星巴克等都表現亮眼，挹注營收成長。

6月迎接夏天旺季以及端午節商機，統一超表示，台灣7-11將持續推出新商品和服務以衝刺營運。

全家5月營收為88.36億元，年增5.68%，創歷年同期新高。全家表示，主要受惠於店數增加，截至今年5月底，全家總店舖數為4252家，較去年同期4171家，淨增加81家。

另外，全家5月鮮食、飲料皆成長，掌握溫升商機，推升整體業績向上。全家表示，因5月時序入夏，冰飲銷售顯著上揚，旗下私品茶、酷繽沙雙線並進，相關品類業績增長4成，全家旗下咖啡品牌Let's Café成長亮眼，鮮食業績也穩定成長，年增1成。

全家指出，新型態熟食區業績持續攀升，5月攜手韓式餐廳，推出炸烤點心、蒸包、熱狗等新品，皆是成長動能。

全家表示，展望6月，夏日高溫掌握將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、把握端午連假商機加以對應，並將搶攻「618購物節」線上線下商機，可望成為驅動營收動能。（編輯：林淑媛）1130611