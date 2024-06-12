郭智輝：3家國際AI大廠來台蓋資料或研發中心
2024/6/12 22:20
（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部長郭智輝今天透露，他已親自接洽3家國際大廠來台投資AI的研發中心或資料中心，並要求至少要帶5成國際人才來台。據了解，這3家國際大廠為輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及亞馬遜AWS。
立法院經濟委員會今天邀請郭智輝等部會首長就AI相關議題進行報告，郭智輝透露，已有3家國際級大廠打算來台投資AI的研發中心或資料中心，但不便透露是哪些業者。
據了解，這3家國際大廠為輝達、超微及亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）。其中，輝達及超微都將設置研發中心，因此有向經濟部申請「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫）；至於AWS則僅申設資料中心，未向經濟部申請補助。
針對AI人才議題，民進黨立委邱議瑩詢問，台灣在半導體的先進製程、AI伺服器製造具備優勢，但在IC設計、生成式AI的應用服務相關人才，卻相對不具優勢，經濟部具體如何強化人才培育，以及20萬人才是否包含攬才部分。
經濟部書面報告指出，將在4年內培育20萬名AI人才，涵蓋大語言模型訓練與微調等人才，加速百工百業的AI應用人才培育，並推動AI人才認證，以符合AI發展趨勢。
郭智輝答詢表示，大型語言模型（LLM）相關人才須從國外招攬，因此有和國外科技大廠協商，例如輝達預計新僱1000名工程師，其中要至少帶500名、即一半的工程師來台。（編輯：張良知）1130612
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