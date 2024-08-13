台股創3個多月新低量 震盪小漲23.31點

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（中央社記者張建中台北13日電）台股今天量縮整理，指數終場上漲23.31點，收在21796.57點，成交值新台幣3427.5億元，創3個多月來新低量。電子類股指數小漲0.33%，為撐盤一大動力。

台股今天加權指數收在21796.57點，上漲23.31點，漲幅0.11%，成交值新台幣3427.5億元。

3大權值股台積電、鴻海及聯發科股價表現不同調；台積電小漲1元，收在941元；鴻海表現最強勢，收在181元，上漲5元；聯發科下跌15元，收在1160元，表現相對疲弱。

高價股也呈現漲跌互見局面，股王信驊下跌105元，收在4210元；股后大立光收在2805元，上漲55元，表現相對強勢。穎崴收在1000元，上漲17元，台股再現14千金。

電子類股指數小漲0.33%。傳統產業股中塑膠類股指數下挫逾2%，航運類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱，水泥、食品等類股指數則小漲。金融類股指數下跌0.49%。

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整結果出爐，台股權重在MSCI全球市場指數維持1.98%，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至19.01%、21.94%，最新權重將在30日收盤生效。

MSCI全球標準指數未新增任何台灣成分股，僅刪除台塑化1檔。全球小型指數新增14檔台灣成分股，包括晟銘電、聯鈞、德微、鉅祥、皇翔、皇昌、佳必琪、順藥、昇陽半導體、金麗科、所羅門、堤維西、昇達科、亞昕；刪除全家1檔。

新增的晟銘電等14檔成分股，僅金麗科股價下跌1元，其餘皆同步收漲；遭刪除的台塑化及全家表現相對疲弱，分別下跌1.9及1.5元。

分析師王兆立表示，投資人信心依然薄弱，市場觀望氣氛濃厚，使得成交量萎縮，大盤短期將呈箱型整理格局。美國即將宣布消費者物價指數（CPI）是市場關注重點。（編輯：潘羿菁）1130813