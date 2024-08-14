中鋼布局綠色鋼材有成 今年續推低碳鍍鋅鋼搶市

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（中央社記者何秀玲台北14日電）中鋼今天表示，為響應政府推動低碳轉型，鍍鋅鋼品陸續取得再生材料含量驗證，RC12、RC20及RC40合計銷售量大幅增長，今年截至7月銷售量已達去年整年；今年結合中龍鋼鐵技術，再完成鍍鋅鋼品RC60（廢鋼含量60%以上）開發，將有望擴大綠色鋼材銷售。

中鋼今天發出新聞稿表示，除了響應政府之外，也因應國際科技業大廠相繼要求供應商，提高再生材料使用比率的需求，中鋼繼鍍鋅鋼品RC12於2021年通過UL 2809 RC12（Recycled Content廢鋼含量12%以上）材料認證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業。

UL 2809為美國知名驗證機構UL制訂的環境聲明驗證，申請者須通過UL嚴格的生產流程及再生材料管控審查，才可獲得證書。

中鋼也在2022年及2023年陸續取得鍍鋅鋼品RC20及RC40認證；其中，RC20每噸鋼材碳足跡也較一般鍍鋅鋼減少0.275公噸。

中鋼表示，鍍鋅鋼品RC12、RC20及RC40合計銷售量大幅增長，從2022年銷售約8300公噸，去年已成長至2萬5900公噸，年增212%。今年截至7月的銷售量已達去年整年，顯示出市場對高再生料鋼材具強勁需求；多家國際科技業大廠皆導入中鋼高再生料鋼品，涵蓋產品包括電腦、家電、伺服器及傢俱。

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中鋼指出，為了順應客戶未來更高再生料鋼材需求，挑戰生產更高再生料占比的綠色鋼材，今年結合集團子公司中龍鋼鐵的電爐添加鐵水產製技術，開發出再生料占比超過60%的鍍鋅鋼品RC60產品，並申請UL2809驗證中，預計今年底前可取得證書，有望擴大綠色鋼材供應範圍。

另外，中鋼表示，有鑒於廢鋼成為降低煉鋼碳排的重要資源，中鋼集團廢鋼今年起將全面內部循環化再利用，另為滿足訂單需求，也會適時額外採購廢鋼，以發揮鋼鐵100%可回收再利用的特性，以提供下游客戶低碳鋼品，幫助客戶爭取高品質訂單。（編輯：潘羿菁）1130814