國產車組裝新制 中華車：支持政策加速提升在地化

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）國產車組裝新制備受產業界關注，中華車今天晚間表示，支持政府8月1日起實施的「在地化供應鏈合作價值比率」新政策，積極與經濟部產發署及協力廠商密切聯繫，全力加速提升在地化比率。

經濟部產業發展署8月1日實施新制，國內業者若規劃引進4種車款樣態將受管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

產發署表示，在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也要求業者符合國產化零件採購比率。

中華車晚間透過新聞稿指出，提升汽車在地化比率，符合汽車產業鏈的長期及共同利益，中華車支持政府新政策。

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中華車表示，原本就有在地化比率提升計畫，但在新政策指導下，中華車立刻加速推進在地化計畫，儘管汽車零件在地化包括開模、試驗驗證等階段，需要一定時間，中華車仍積極與產發署及協力廠商密切聯繫，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策要求。

中華車指出，雖受限台灣市場規模，中華車在策略上仍有效配置資源，在產品上採取雙軌策略，將研發資源集中在自主品牌的商用車，維持整車自主設計開發能力，藉此建立健全的在地零件供應鏈，並支援乘用車的多元品牌策略，朝高在地化比率發展。（編輯：張良知）1130815