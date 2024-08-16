金管會：不動產放款天條豁免範圍不調整 盯貸後管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會透過銀行法第72條之2規範銀行不動產放款比率上限，但列有豁免計入範圍，遭立委質疑後門開太大成為房價居高不下主因。金管會今天表示，經檢視後決議維持現狀，但最快8月底將發函要求所有銀行強化貸後管理。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，金管會曾發函明列豁免計入範圍，包括用於興建或購置學校、醫療機構、政府廳舍、長照機構、社宅、廠房及都更放款，及資金用途用於前述項目的營建工程業營運週轉金放款可排除計入，遭立委質疑後門開太大。

金管會今天下午舉行中元普渡，金管會銀行局長莊琇媛接受媒體聯訪時證實，經過檢討後，銀行法第72條之2豁免範圍將維持現狀，但金管會將關注銀行後續是否確認放貸金額確實用於所述資金用途。

莊琇媛解釋，金管會先前敲定銀行法第72條之2規範豁免範圍，主要是考量公益性、公共性，及屬於生產要素之一的廠房等，均較不屬於銀行法第72條之2規定要納入監控的範疇，因此排除計入。

她指出，此次有立委憂心豁免範圍可能遭到濫用，但金管會重新檢視後，評估豁免項目都有非常明確的定義，例如政府廳舍、學校或醫院等，及危老或都更，因此內部檢討後決議維持現狀，但金管會仍會請各銀行格外留意貸後管理。

莊琇媛說，一開始金管會即有告訴銀行應注意貸後管理，確定後續資金流向是否符合當初貸放目的，金管會預計最快8月底再發函提醒所有銀行，對依豁免範圍排除計入的不動產放款，後續仍要進行一定控管，確定資金流向確實符合當初申貸用途。

她舉例，若當初客戶融資目的是用於興建醫院或蓋廠房等，後續卻用於出租，即不符合當初資金用途。

外界關注，金管會作法是否與央行達到共識，莊琇媛表示，金管會與央行隨時保持聯絡，央行對房市、房貸均有其監控與觀察，若央行有意見，都會反映給金管會。（編輯：潘羿菁）1130816