銀行圈傳房貸限貸令 金管會：了解後評估相應對策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）今年上半年國銀房貸餘額增量達新台幣5003.99億元，已逼近2023年全年房貸增量的8成，顯見房市熱絡，近期傳出銀行圈因不動產放款比率拉警報，陸續祭房貸限貸令，金管會今天表示正在了解中，再看後續是否要採取相應對策。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行通常會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會統計，今年本國銀行房貸餘額成長快速，光上半年房貸餘額增量高達5003.99億元，為2023年全年國銀房貸餘額增量6575.41億元的76.1%。按銀行法第72條之2規定設算，截至今年6月底止，銀行不動產放款平均比率攀至26.62%，連3個月走揚，個別比率介於27%以上家數達13家，創近5個月新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在房市火熱下，近期傳出不少銀行因不動產放款比率走高、接近內部控管滿水位，陸續祭出房貸限貸令，金管會今天下午舉行中元普渡，金管會銀行局長莊琇媛接受媒體聯訪時表示，金管會正在了解中，將了解市場上是否真的有房貸限貸問題，若確實有此問題，根本原因為何。

莊琇媛指出，不動產放款比率3成限額為法律所定，就整體看，銀行不動產放款平均比率向來都落在26%至27%左右，最近觀察亦大致維持此數據；目前房貸限貸令為報章媒體報導，金管會先了解到底是否確實有房貸限貸現象、又是什麼原因導致，再看後續是否要採取相應對策。（編輯：潘羿菁）1130816