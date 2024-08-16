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智慧機械轉型論壇台中登場 推動產業深度融合AI

2024/8/16 18:34（8/16 19:06 更新）
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「智慧機械價值轉型之AI實踐暨國際合作論壇」16日在台中登場，邀多家企業及近百名企業家參與，透過對談及經驗分享，希望進一步推動台灣機械產業與AI技術深度融合。中央社記者趙麗妍攝 113年8月16日
「智慧機械價值轉型之AI實踐暨國際合作論壇」16日在台中登場，邀多家企業及近百名企業家參與，透過對談及經驗分享，希望進一步推動台灣機械產業與AI技術深度融合。中央社記者趙麗妍攝 113年8月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）經濟部產業技術司指導、精密機械研究發展中心今天舉辦「智慧機械價值轉型之AI實踐暨國際合作論壇」，透過產學對談及經驗分享，推動台灣機械產業深度融合AI（人工智慧）技術。

論壇下午在台中市裕元花園酒店登場，多家企業及近百名企業家參與，精機中心也與美國馬里蘭大學簽合作備忘錄。

精機中心技術總監蕭仁忠接受媒體聯訪表示，透過國際合作，可先與國際專家學者建立合作模式，將來也能在國內產業套用更明確且完整技術及模式。

智慧機械與AI技術應用專家李傑會中專題演講工業AI在智慧製造中的應用，以電動汽車品牌特斯拉（Tesla）為例，分享如何應用AI技術提升生產效率、優化製造流程並展示具體案例。

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蕭仁忠分析TSM-AI國際合作架構，提及要轉型進入智慧機械產業時，發展方向除討論度極高的智慧化（AI）及虛實一體化（DX），建議更要實踐綠色化（GX）部分，利用各資源整合，減少碳排放及碳足跡，並可提高產能及效率，實踐綠色轉型。

論壇還有專題座談會「啟動AI智造引擎，實踐產業價值轉型：從理念到落地」，多名產學專家對談與交流，探索AI技術如何實現智慧機械創新發展，激發新一輪技術革新與合作機會。（編輯：李明宗）1130816

#台中市
#李傑
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