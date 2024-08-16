下半年台股展望 京城銀：關注缺工電力政策AI應用

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（中央社記者張璦台北16日電）AI商機帶旺台股，談及下半年展望，京城銀今天指出，須關注3大面向。首先，是否將有相應的移工政策解決台灣缺工問題；再者，AI非常吃電，政府能否提出讓投資人有足夠信心的電力政策；第3，AI技術發展與商業化應用情形。

京城商業銀行今天舉辦法人說明會，公布上半年稅後淨利為新台幣32.4億元，累計每股盈餘（EPS）為2.91元，稅後淨利年成長比率達38%，累計每股盈餘年成長比率達37%。

針對有傳聞指京城銀併購案畫下句點，京城銀在會中重申，對市場傳言不予評論。

談及債市策略，京城銀表示，今年上半年增持國內債券，規模較去年底增加約16億元，達449.35億元；海外債券投資方面，今年上半年規模約10.8億美元，與去年底比較，部位相對持平。

京城銀指出，對全球下半年景氣展望持審慎樂觀態度，近期美國經濟數據稍微放緩，給了美國聯準會（Fed）下半年一些預防性降息的空間，但降息幅度應相當小。

至於明年是否會有較大的降息幅度，京城銀對此看法相對保守，主因在於地緣政治問題短時間內不會解決，供應鏈移轉、綠色通膨、美國大選後對外政策的不確定性等，都有待觀察。

在海外債操作方面，京城銀表示，預期降息幅度不大之下，增加養券部位，對整體盈餘的挹注非常有限，因此短時間內，不會大幅度調整海外債的配置。

針對下半年台股操作，京城銀指出，台股目前的主流仍然是人工智慧（AI），後續會關注3大面向。首先，對於台灣缺工，是否有相應的移工政策解決問題。第2，AI非常吃電，政府是否可提出讓投資人有足夠信心的電力政策。第3，AI技術發展與商業化應用情形。若上述3點陸續到位，台股應該還會有高點。

京城銀表示，目前台灣整體景氣偏好、算是在高點，資通、半導體相關貨品出口表現佳，經濟成長率、通膨相關數據看起來「很溫和」，但大環境變數多，由此評估，若台灣央行後續要再升息，不會意外。

此外，京城銀表示，台積電在台灣南部、即京城銀重點經營地區擴大投資，帶動雲嘉南與高雄地區發展，半導體產業供應鏈的中小企業以及當地房市，發展熱絡，但京城銀放款追求「擴大利差」，業務推動方向會續以中小企業授信為主。

至於房貸承作，京城銀指出，以自住型為主要目標，目前京城銀距離銀行法第72條之2規定的房貸警戒水位，仍有一段空間。（編輯：楊蘭軒）1130816