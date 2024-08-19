鐳洋與國家太空中心合作 發射3U通訊立方衛星

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（中央社記者潘智義台北19日電）鐳洋科技今天宣布，與國家太空中心合作首顆3U通訊立方衛星夜鷹號，已於台灣時間17日近凌晨3時，在美國頂尖太空任務核心基地搭載SpaceX Falcon 9火箭的Transporter-11航班成功發射。

鐳洋科技表示，夜鷹號（Nightjar）升空數小時後，國內外多名UHF無線電使用者，成功接收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號，國內地面站將根據現有數據持續追蹤。

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鐳洋科技說明，此次發射的衛星夜鷹號為參與國家太空中心新創追星計畫任務，並與學術夥伴國立中央大學太空科學與工程學系合作，以建立台灣衛星物聯網（IoT）驗測場域。在衛星開發、整合與測試過程中，運用自主研發的通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路、通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如SpaceX、OneWeb已大規模布建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案。夜鷹號的發射象徵台灣產業界在太空科技領域的重要突破，後續物聯網通訊達成後，將可取得太空飛行履歷。（編輯：楊蘭軒）1130819