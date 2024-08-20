美元大勢已去 新台幣走升重返31元寫近5個月新高

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）新台幣繼續帶量反攻，今天一舉飛越32元整數大關，睽違近5個月、再現31元，儘管午後升幅明顯收斂，收盤收在31.993元、僅小升3.7分，仍寫下近5個月新高價，匯價連5升。外匯交易員分析，美元疲態已現，加上新台幣已突破32元大關，可望確立偏升格局。

美國近日公布的經濟數據均傳遞出通膨放緩、經濟軟著陸的訊息，聯準會9月降息幾成定局，美元揮別強勢格局，暴跌至101價位，亞幣順勢強彈。

新台幣匯率跟著國際盤走勢，19日便隨亞幣展開絕地大反攻，單日爆量狂升2.58角，收在32.03元。今天攻勢延續，一早以32.01元開出後，馬上突破32元整數大關，最高升抵31.842元、強漲近2角，不過午後升幅迅速收斂，終場收在31.993元，台北及元太兩大外匯市場總成交金額為18.135億美元。

外匯交易員指出，今天上午亞幣延續升勢，加上熱錢流入，推動新台幣大幅度升值，央行雖進場調節，但沒有防守特定價位的意圖，使得匯價輕易飛越32元大關。

不過午後部分外資轉向匯出，加上新台幣重返31元後，進口商大舉敲進，亞幣也略顯震盪，使得升幅迅速收斂。

央行統計，美元指數今天續跌0.32%，亞幣升貶互見，人民幣小跌0.05%、日圓貶值0.31%，新台幣升值0.12%，韓元則升0.32%。

新台幣匯率睽違近5個月，再現31元，雖然下半場升幅收斂，外匯交易員認為，市場認為美國聯準會9月降息大勢已定，並預期後續公布的會議紀要、聯準會主席鮑爾於全球央行年會的演說都會「唱鴿」，照此事態發展，美元疲弱、亞幣反彈，「新台幣弱不到哪裡去」。

外匯交易員指出，眼見新台幣急升，今天不少出口商「坐不住」，忍痛進場拋匯，而月底愈來愈近，賣壓更重，即便匯價短期會震盪，應該還是會往偏升的方向前進。（編輯：潘羿菁）1130820