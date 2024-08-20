研調：8月電視面板續跌 壓力持續擴大

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，電視品牌為爭取更多面板跌價空間，下單趨於保守，對第4季促銷需求期待不高，庫存控管也更加嚴謹，電視面板價格下跌壓力正持續擴大中。

集邦調查，8月小尺寸電視面板仍有新興市場等需求支撐，32吋下跌1美元，43吋持平。至於中大尺寸面板跌價幅度明顯擴大，50吋下跌3至4美元，55吋下跌2至3美元，65吋與75吋則下跌3至4美元。

范博毓指出，由於時序越近年底，需求將越來越朝向淡季的節奏調整，因此就算面板廠持續執行按需生產調控策略，短時間之內也不容易見到面板價格止穩，目前仍需觀察主要面板廠在10月假期計劃停產兩週的想法是否能確切執行，藉此機會來尋求面板價格走穩的契機。

液晶顯示器（Monitor）面板進入8月後，整體需求逐步減弱，部分客戶的拉貨動能下滑，也影響面板價格。以面板廠來看，目前仍多是希望面板價格能持續維持檯面上的穩定，轉以檯面下折讓或其他方式給客戶實質的優惠。

不過以客戶端來看，在需求減弱下，部分客戶可能還是希望能夠實際反映在面板價格的下跌上，實際結果仍需視買賣雙方議價狀況而定。目前預期8月的液晶顯示器面板價格仍將全面持平。

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筆電面板方面，進入8月後，買賣雙方在價格想法上都不如第2季積極，在經過第2季的面板出貨大幅成長後，面板廠仍在觀察下半年品牌客戶採購動能變化，在全年採購量能已大致抵定下，面板廠爭奪市占率等策略操作空間實際上已逐漸縮小。

同時品牌客戶在第3季也暫無大幅下修面板採購量的想法，在供需雙方操作都趨向持穩狀態下，預期8月筆電面板價格仍將持平。（編輯：楊凱翔）1130820