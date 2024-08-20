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鑽石投資注資永笙生技6.2億 加速細胞治療開發

2024/8/20 21:08
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（中央社記者何秀玲台北20日電）生技創投公司鑽石投資今天宣布，透過旗下鑽石一號基金投資跨國細胞治療新藥公司永笙生技新台幣6.2億元，促成永笙完成12億元現金增資，盼加速細胞治療相關產品開發與國際行銷。

鑽石投資總經理吳友梅表示，鑽石一號是由鑽石投資所轉投資、直接管理的創投資金，主要投資已進入商化階段的生技公司。永笙為台灣唯一已具備國際營運能力的細胞治療公司，同時擁有臍帶血公、私捐庫，並與全球350間醫學中心合作，完成超過2300例的臍帶血移植案例。

永笙核心產品也將陸續進入商業化階段，包括臍帶血藥品、原料藥（API）原料供應、細胞儲存製備服務，為鑽石投資在細胞治療領域的重磅投資案。

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永笙執行長李冬陽表示，看好全球細胞治療產業發展，持續強化國際競爭力，核心異體細胞治療產品正在美國FDA藥證審核中，有機會於今年取得藥證，也將使永笙成為亞太第一個取得美國FDA臍帶血幹細胞新藥核准的生技公司。

李冬陽表示，永笙正加快商業化速度，美國FDA規格細胞庫已可供應全球細胞治療公司、CDMO合法合規、可商化的細胞原料，永笙也於今年獲得美國政府數百萬美元補助，增加公立醫院收集點，提高細胞庫收集量，持續強化國際商業化實力。（編輯：張良知）1130820

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