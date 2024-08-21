仁寶結盟新光醫院 加速AI應用落地醫療產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）代工廠仁寶布局智慧醫療，今天與新光醫院簽署合作備忘錄，展開醫療人工智慧（AI）戰略合作，加速AI應用在醫療產業的落地服務，醫療事業將積極拓展北美、歐洲、東南亞等海外市場。

仁寶與新光醫院首個合作項目將從AI醫療影像定量肺纖維化開始，針對間質性肺疾病晚期導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像，訓練AI進行定量分析。

仁寶將提供人工智慧（AI）伺服器，新光醫院放射科醫師團隊提供AI模型與場域驗證，醫療影像系統商商之器提供AI影像調閱引擎，並透過仁寶旗下醫療通路品牌神寶醫資推廣AI醫療影像應用。

仁寶董事長陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局智慧醫療，目前針對國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測，都已商用且推廣到市場。未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與AI電腦，提供醫院AI算力。

陳瑞聰說，醫療事業營收占比非常小，以仁寶在資訊科技產業一年近新台幣8000億元至9000億元的營收來看，醫療事業營收如果占到1%就很驚人，但目前確實很難估算。

他表示，仁寶承接新北市政府的瑞芳醫院長照設施大樓未來完工後，推估初期一年營收約1000多萬元。仁寶希望積極往海外拓展醫療事業，例如仁寶子公司奔騰智慧生醫提供手持式超音波產品，正在拓展北美、歐洲及東南亞等市場；仁寶旗下勤立生技提供血糖試片，也在海外布局已久。（編輯：林家嫻）1130821