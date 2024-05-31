陳瑞聰接仁寶董事長 首位外籍總經理上任

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（中央社記者吳家豪台北31日電）代工廠仁寶今天舉行股東常會改選董事，股東會後隨即召開董事會，全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接任總經理，為仁寶首位外籍總經理，原總經理翁宗斌將轉任顧問。

仁寶發布新聞稿說明，許勝雄正式卸下仁寶電腦董事長一職，並順利完成傳承交棒計畫，期許新任董事及經營團隊們以企業永續為念，秉持「創新、和諧、超越」的精神，持續為公司及股東創造長期價值。

仁寶表示，陳瑞聰在台灣資通訊產業累積逾40年經驗，在擔任仁寶電腦副董事長及策略長期間，長期指導公司策略發展，並積極布局仁寶多元化業務及智慧醫療事業。

新任總經理伯納多羅自2009年加入仁寶，在仁寶的管理資歷超過15年，自2018年起選任為仁寶董事。他升任總經理前為仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總經理，並擔任個人電腦（PC）事業群的最高主管。

在加入仁寶之前，伯納多羅曾服務於美商戴爾電腦多年。

仁寶新任10席董事為陳瑞聰、金寶電子代表人陳威昌、台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿、翁宗斌、許炯奇、伯納多羅、彭聖華。新任5席獨立董事為黃資婷、洪水樹、沈文忠、蔡篤恭、張立秋。（編輯：張均懋）1130531