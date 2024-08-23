智崴：轉攻軟硬整合解決方案 業績有倍增機會

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（中央社記者吳家豪台北23日電）體感設備廠智崴今天召開法人說明會，董事長歐陽志宏說，疫情後樂園開始復甦、競爭對手減少，帶來新的10年成長機會，智崴開始提供軟硬體整合的完整解決方案，單價至少1500萬美元（約新台幣4.79億元）起跳，未來銷售業績有倍增成長機會。

智崴今年營收逐步回溫，上半年營收年增率平均達30%以上，7月營收年增率提升至近70%。隨著主題樂園陸續重啟資本支出、擴大投資，加上在手訂單及新訂單的挹注，未來營收將穩健成長。

歐陽志宏說，疫情對智崴造成很大影響，到今年相關影響幾乎已經結束，隨著旅遊與樂園開始復甦、樂園設備業者減少，產業出現新的10年成長機會，智崴今年擴大公司規模和生產規模，要在市場卡位。

他表示，智崴近4年做出改變，做更多有關內容及故事的應用，藉由IP（智慧財產權）讓民眾覺得體驗很好玩。要驅動設備和遊樂產業的成長，真正核心是動人且美好的故事。

歐陽志宏坦言，2019年到2024年智崴有很多質變，2019年智崴著重在遊樂設備的生產、製造和研發，近年來開始為主題樂園提供軟硬體整合的完整解決方案。過去智崴賣樂園設備的單價約500萬至1500萬美元，從去年到現在接下3個完整解決方案的專案，單價至少1500萬美元起跳，銷售業績有倍增和成長機會。

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他提到，智崴因疫情影響而暫緩簽約的合約金額約1.5億美元，也希望能接收競爭對手退出產業後留下的市場。智崴已進入新業務範疇，包括客製化訂單、內容業務、設計業務等，不單純只是設備生產、製造和研發。

歐陽志宏說，智崴在營運上採取攻擊策略，積極擴大生產基地，橋頭科學園區新廠房總投資金額預估將達6000萬美元，預計明年第4季完工，最慢2026年開始投產，產能將比現有生產基地增加10倍。（編輯：張均懋）1130823