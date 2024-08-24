本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰
首頁 / 證券
輝達
新聞專題
輝達
首頁 / 證券

台股週線收黑跌191.28點 下週聚焦NVIDIA財報與展望

2024/8/24 13:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北24日電）台股本週指數下跌191.28點，跌幅約0.86%，收在22158.05點。人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於28日公布財報及說明未來營運展望，將是牽動下週台股走向的關鍵。

台股本週呈現價跌量縮走勢，集中交易市場單週總成交金額新台幣1兆6387億元，較上週減少2757億元，減幅約14.4%。

分析師王兆立表示，大盤自低點19662.74點急遽彈升超過2800點，投資人追價意願減緩，加上觀望輝達財報與展望，是影響近期量能萎縮的主因。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示通貨膨脹獲得控制，支持調降利率，激勵美股23日勁揚。道瓊工業指數上漲462.3點，漲幅1.14%，那斯達克指數上揚258.44點，漲幅1.47%；費城半導體指數上漲141.753點，漲幅2.79%。

台指期夜盤隨著上揚167點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲4.84美元，漲幅約2.91%，收在171.28美元。輝達上漲5.63美元，收在129.37美元，逼近股票分拆後高點140.76美元。

據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值達3.182兆美元，超越微軟（Microsoft），居全球第2位，僅次於蘋果（Apple）。輝達執行長黃仁勳淨資產達1130億美元，在彭博億萬富翁指數中為全球第11大富翁。

王兆立說，Fed準備調降利率應有助於台股短期表現，不過市場多數預期Fed可能在9月降息1或2碼（1碼為0.25個百分點），激勵效果有待觀察。

王兆立表示，輝達財報表現及營運展望是近期市場關注焦點，觀察微軟等雲端服務供應商持續大力投資，超微（AMD）對數據中心晶片銷售展望樂觀，輝達是否釋出正面訊息，激勵股價挑戰新高，並為股市注入動能，備受矚目。（編輯：張均懋）1130824

王兆立
台股震盪小漲23點 外資賣超50億元砍金融股台股創3個多月新低量 震盪小漲23.31點
黃仁勳
台中北勢國中棒球隊移地訓練 參訪輝達黃仁勳親接待業界掀AI焦慮 台灣大朱曉幸：4大企客需求最蓬勃
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：