矽光子傳輸快速又省電 專家：技術尚未完全到位

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（中央社記者潘智義台北25日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶動人工智慧（AI）風潮，迎接AI時代，訊號傳輸速度、伺服器散熱及耗電成為兩大熱門議題。產業分析師表示，矽光子成為上述兩議題重要解方，但卻難一步到位。

台灣以產業的優勢力拚全球人工智慧（AI）的樞紐地位，但產業分析師強調，不論是AI資料中心或雲端高速運算，都需要龐大的電力支援，而近年台灣社會對發電方式論戰不止的情況下，省電是最好的解決方案。因此，具備省電的光傳輸方式，將電訊號轉為光訊號成為首選，而矽光子技術則可發揮更高的能源效率。

投入矽光子產品的聯鈞光電在先前法人說明會表示，看好伺服器產品在今年下半年到明年的市場需求，因自身在雷射通訊產品領域已有20年實績，因此去年憑借雷射技術的經驗，進入光模塊產業，並進一步擴充產品線，光引擎應用也成為公司的核心技術。

聯鈞看好利用矽光子技術，將資料透過光訊號傳輸的方式，在資料中心伺服器開發省電的水冷、液冷式方案中，採用共同封裝光學模組（CPO）製程的商機。

同樣跨入共同封裝光學模組（CPO）製程的廠商還有波若威，除開發新用途的光纖陣列，也新增可插拔式光耦合器，配合客戶設計進行客製化產品開發。

分析師指出，矽光子的光訊號即採用雷射，因此有雷射通訊產品經驗的廠商順勢跨入矽光子產業。但現階段以矽光子傳輸取代傳統金屬導線傳輸僅是AI晶片以外的傳輸，這只是邁入矽光子產業生態的第一步而已；第2步才是真正的將AI晶片本身內部的訊號傳輸也採用矽光子。目前的技術有待提升，才能進一步實現理想，也因此讓產業界有很多的成長空間及商機。

專注晶片在網路應用的分析師說，AI晶片或光學模塊內部訊號傳輸，到資料中心與雲端的傳輸將來都可望採用光傳輸，尤其5G通訊時代，傳輸資料龐大程度已非先前可比擬，況且連網時代，不論手機、筆電、桌機，甚至電視、智慧手錶等穿戴裝置，也都能連網，還有依賴網路的自駕車更有龐大的資料傳輸需求，資料傳輸量是超過以往的百倍、千倍，訊號傳輸的速度要求絕對嚴苛，驚人的耗電量成長現象，伴隨的省電需求更甚以往。

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專家指出，資料搭配5G物聯網傳輸，資訊送回資料中心處理再送出；或一般使用者將筆電、手機的資訊送到雲端運算，都需要傳輸。由於資料中心的資料巨大，雲端儲存裝置量也超級大，頻繁又快速的傳輸過程，目前選擇矽光子傳輸是最佳方案，只要結構設計好，光進入後，折射率全反應，訊號不會跑掉。

換個角度來看，分析師說明，以資料中心到雲端間彼此的傳輸，因資料量太大，若經由銅線傳輸可能塞車，且銅線會產生過熱現象。因此，大量的傳輸改為透過光傳輸，既可充分發揮速度優勢，又可達到省電目的。因此，具備速度與省電優勢的矽光子技術成為台廠最熱門選擇。（編輯：張良知）1130825