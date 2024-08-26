鋼鐵銷售增加 中鋼前7個月稅前淨利年增逾2倍

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（中央社記者何秀玲台北26日電）中鋼今天公告今年前7個月自結稅前淨利為新台幣40.8億元，年增218.2%；中鋼表示，因鋼鐵業銷售數量及單位毛利、營建工程毛利皆增加，帶動營業利益，另外礦業投資獲配股利及利息收入增加，也增加業外收入所致。

中鋼今年前7個月累計的碳鋼銷售量為458萬1004公噸，和去年同期446萬8005公噸相比，年增2.52%。

中鋼自結7月稅前淨利為5.81億元，和去年同期稅前虧損4.01億元相比，轉虧為盈；7月碳鋼銷售量為62萬988公噸，和去年同期61萬673公噸相比，年增1.68%。

中鋼表示，全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求；美國今年9月有望啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。

另外，中國鋼廠自今年7月起擴大減產與檢修計畫，根據中國國家統計局發布7月中國粗鋼產量為8294萬噸，和去年同期相比下降9%，可看出改善供過於求壓力。

台灣推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件的國產化比例，都有助帶動國內用鋼需求。（編輯：楊凱翔）1130826