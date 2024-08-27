台杉與日本創投攜手成立新基金TaiAx 深化生技投資

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國家級投資公司台杉深化國際布局，今天發布新聞稿宣布與總部位於日本東京的Axil Capital共同成立TaiAx Life Science Fund L.P.（簡稱TaiAx），將用於投資生命科學領域的變革性創新，同時結合台日雙方優勢，引進豐富的跨境資源網絡。

Axil Capital是一家總部位於日本東京的創投公司，成立於2017年，由瑞穗證券（Mizuho Securities） 分拆出來，目的是促進日本與世界其他地區生技產業生態系之間的協同效應。Axil Capital專注於生醫和醫療保健技術領域的投資，且投資橫跨從種子期至後期企業的各個階段。

台杉投資生技基金合夥人沈志隆相當看好這次合作，他認為雙方深厚的產業專業知識結合後，不僅能替投資人營造實質獲利，更可催生出對全球健康領域具有重大貢獻的創新技術與企業。

TaiAx目標規模為2億美元，投資領域將著眼於罕病、基因與細胞療法、人工智慧醫療產品、首創新藥及其他尚未滿足的醫療市場相關應用技術領域，希望可加速創新週期，將嶄新醫療技術更快推向市場。

TaiAx基金的著名投資者包含行政院國家發展基金、瑞穗證券有限公司和兆豐國際商業銀行。

台杉表示，此基金奠基於台杉投資和Axil Capital的多元化資源，期待透過支持早期新創公司和新興公司，為醫療保健領域帶來新風貌，並激發在改善患者治療效果的潛力。

台杉並指出，TaiAx會利用網絡和策略合作夥伴關係，除了為被投資公司提供資金，同時提供營運指導、與產業互動的機會，推進公司成長、拓展版圖所需的關鍵資源。（編輯：潘羿菁）1130827