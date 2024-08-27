永立榮加速開發外泌體產品 科妍海外布局有新進展

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（中央社記者何秀玲台北27日電）經營羊水幹細胞再生醫療與醫美產品的永立榮生醫董事長簡奉任今天表示，將強攻外泌體保養品市場，也將加速再生醫療新藥開發；玻尿酸大廠科妍海外布局則有重大進展，產品取得巴西國家衛生監督局（ANVISA）銷售許可，將搶占南美洲市場。

永立榮今天舉辦媒體交流會。簡奉任說，8月申請進駐竹北生醫園區獲許可，將擴充研發實驗室與產能，因看好外泌體醫美產品需求不斷提高，目前有兩大營運策略，包括再生醫療新藥開發，以及開發動物如鹿羊水、鹿茸等幹細胞外泌體保養品，其中新藥開發則希望成為公司中長期收益。

為充實營運資金，永立榮日前完成現金增資，共發行1萬張股票，每股價格為38元，總金額達新台幣3.8億元，除了原股東之外，還新增彰銀創投以及工研院旗下，以投資創新技術為主的ITIC（創新工業技術移轉股份有限公司）等投資人，增資後公司股本為3.95億元。

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科妍在巴西市場布局上，規劃3大產品，包括婦科剖腹產與外科手術防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等。科妍今天宣布，旗下婦科剖腹產與外科手術防沾黏產品，已取得巴西ANVISA銷售許可，搶攻南美洲市場；另外二個產品有望將在今年底、明年陸續取得許可。

科妍指出，據統計巴西人口高達2.15億人，剖腹產率高居全球前2名，2大都會區聖保羅及里約熱內盧市場潛力可觀，有望在明年起提升業績貢獻度。（編輯：楊凱翔）1130827