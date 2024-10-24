全新第3季每股賺0.78元近1年新低 受匯損影響

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新今天公布第3季財報，受匯損影響，全新第3季稅後純益新台幣1.44億元，與去年同期持平，較第2季縮水28%，單季每股純益0.78元，創近1年來單季獲利新低。

全新解釋，第3季新台幣兌美元匯率走升，認列匯損約1400萬元，對照今年上半年匯兌利得6100萬元，一來一回，影響第3季獲利表現。如果以本業來看，全新第3季營業利益1.95億元，季減4.8%，比去年同期大幅成長36.3%。

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全新今年前3季營收25.18億元，年增43.3%；稅後純益5.38億元，比去年同期大幅成長1.06倍，每股純益2.91元。

展望後市，蘋果iPhone 16因AI功能遲到，傳出銷售不如預期，全新的砷化鎵磊晶很大一塊終端應用在手機射頻模組中的PA（功率放大器），出貨多少受到影響；不過全新近年積極發展光電子事業，已切入熱門的矽光子（CPO）應用，接下來有望挹注新營運動能。（編輯：張均懋）1131024