財政部房地合一稅專案查核 近4年企業短誤報177億元

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（中央社記者張璦台北27日電）防杜不當炒房，房地合一稅針對不動產短期交易課徵高稅率，財政部為進一步查核企業有無短誤報相關所得，啟動查核計畫，根據最新統計，民國109年12月至今年6月底，企業短誤報金額達約新台幣177億元。

財政部除針對個人祭出不動產交易、租賃所得專案，另為稽查企業是否誠實繳納房地合一稅，因此對營利事業的不動產交易案件，以及符合一定條件的股份或出資額交易案件，加強查核。

財政部官員說明，房地合一稅之所以將符合條件的股權交易視同房地交易，是因為實務上會有人利用台灣免課徵證所稅的規定，借交易股票之名，行移轉房屋、土地之實，以規避稅負。

根據財政部統計，企業房地合一稅查核自民國109年12月實施起至112年底止，每年查核件數均為480件，經查核後各年度企業短誤報的所得額分別為43.73億元、66.41億元及63.83億元。今年全年也將查核480件；截至前6月底，短誤報所得3億元。

統計下來，針對企業不動產交易所得進行的查核專案，近4年來短漏、或錯誤申報的金額一共約177億元。

此外，為避免台商申請「境外資金匯回專法」所匯回的資金投入房市、助長房價，賦稅署自109年12月起辦理「資金專法自由運用資金購置不動產及相關受益證券查核作業計畫」。

依財政部資料，此計畫自查核109年12月實施起至112年底止，經查核後各年度需補徵件數分別為7件、2件、2件；需補徵稅額則為225萬元、120萬元及98萬元；今年上半年補徵件數1件，補徵稅額4萬元。

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財政部官員表示，「境外資金匯回專法」是政府為引入經濟活水、引導台商回台投資所端出的措施，專法自108年8月施行，依規定，匯回存入外匯存款專戶的資金，雖然有5%額度可提取自由運用，但可自由運用資金自存入外匯存款專戶日起算5年內，不可流向不動產市場。

財政部官員說明，相關資金除不能用於購置不動產，也不可投入不動產投資信託（REITs）及不動產資產信託（REATs）等依不動產證券化條例所發行或交付的受益證券，否則應依法補徵稅款。（編輯：蘇志宗）1131027