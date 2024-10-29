商總提3策略改善缺工 盼年底前獲勞動部具體回覆

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（中央社記者劉千綾台北29日電）服務業缺工潮持續，商總今天召開缺工座談會，理事長許舒博建議，透過引進移工、外籍生產學合作計畫和變形工時等方式改善缺工問題，「希望勞動部不要鐵板一塊」，期盼年底前獲得具體回覆，明年可啟動相關工作。

全國商業總會今天舉辦「服務業缺工座談會」，邀請勞動部長何佩珊、經濟部次長何晉滄以及環境部等各單位代表出席，現場有逾40個商業同業公會代表與會。

何佩珊致詞表示，勞動部責無旁貸要與企業共同面對缺工問題，缺工原因很複雜，包括少子化、疫情帶動的新興工作型態和疫後全球搶工潮等，加上台灣的服務業很少被關愛、相當辛苦。

但她強調，缺工不等於低薪，需要對症下藥解決缺工，不能只透過開放移工、一味壓低勞動條件等方式，這是勞動部堅守的原則和方向。

許舒博表示，台灣缺工問題非常嚴重，卻一直得不到重視，希望藉由今天座談會，向主管機關反映服務業缺工問題，建議可透過引進移工、外籍生產學合作計畫以及變形工時等方式改善，「希望勞動部不要鐵板一塊」。

產業缺工人數統計方面，許舒博表示，每個單位都很缺工，沒有具體的統計數字；有些行業是台灣人不願意做，像是資源回收，比較辛苦，需要吹風日曬的行業，過往開放移工比較多的是工程、製造業，希望未來有更多討論空間，讓服務業開放移工。

至於AI科技興起是否能改善缺工問題，許舒博表示，服務業在接觸客戶時是有溫度的工作，雖然AI可以提高工作效率，但並非全部工作都可以被AI取代；許多產業已透過加薪以增加誘因，但薪資調漲會墊高產業經營成本、甚至轉嫁給消費者，有些行業即便調高薪資也無法吸引勞工。

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許舒博表示，今天原本想要召開全國缺工會議，但勞動部希望聚焦討論服務業，他期盼今年年底前獲得具題回覆，讓產業有所依循，明年啟動相關工作；開放移工需要語言和工作培訓，現在經濟部也在策劃外籍生來台的專長培訓計畫，配合將退場私校轉化成AI和數位人才培訓中心等計畫，這些都需要時間規劃。

廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會理事長林崇仁表示，業內缺工人數約1至2萬人，高達5成，如果缺工未獲改善，可能造成環境問題，希望勞動部能夠放寬申請資格，讓廢棄物清除處理業能夠申請移工。（編輯：張均懋）1131029