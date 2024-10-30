精測估明年首季業績可年增 全年營運審慎樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）測試介面廠中華精測今天預期，第4季營運可續季增，第4季探針卡出貨續成長，今年整體業績估成長雙位數百分比，2025年第1季業績可年增，明年度營運審慎樂觀可期。

精測下午舉行線上法人說明會，總經理黃水可預期，第4季整體營運可持續成長，包括應用處理器（AP）先進製程探針卡逐步量產驗收，高效能運算（HPC）高速測試載板10月開始有轉單新業績陸續挹注，今年業績逐季成長趨勢不變。展望今年，黃水可重申，精測業績可年成長雙位數百分比。

從應用來看，黃水可表示，高效能運算應用北美客戶可持續貢獻，應用處理器測試介面逐批驗收認列，射頻元件應用台灣和北美有實績，預期2025年射頻元件台灣客戶對測試介面拉貨將更顯著。

在探針卡營運，第3季探針卡占精測整體營收比重降至21%，黃水可指出，探針卡營收絕對金額持續成長，只是整體營收增加，因此占比下降；第4季探針卡業績持穩，應用處理器和射頻元件用探針卡成長可期，預估今年探針卡業績仍有雙位數百分比成長幅度。

精測說明，新式探針卡在驗證後，量產案分批逐步認列，其中AI智慧型手機相關晶片測試需求，帶動第4季探針卡出貨成長。

法人評估，精測今年第4季毛利率可受惠高效能運算用測試介面出貨，溫和向上；精測目前有探針卡新品逐步進入驗證階段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望2025年，黃水可表示，明年第1季業績待觀察，可能較今年第4季下滑，主要是受春節假期影響、工作天數較少，但仍可預期較今年第1季成長，明年年度營運仍可期，審慎樂觀看待。

展望明年探針卡業績，黃水可表示，高效能運算用探針卡業績期待再突破，車用探針卡有發展空間，尤其是北美和台灣客戶，此外射頻元件用探針卡客戶有新商機。明年精測也持續布局矽光子（CPO）相關技術開發。（編輯：楊蘭軒）1131030