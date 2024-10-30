聯發科：天璣9400可望強勁成長 第4季營收看增2%

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（中央社記者張建中台北30日電）IC設計業者聯發科預期，天璣9400旗艦智慧手機晶片銷售可望強勁成長，將可抵銷部分消費性電子季節性影響，第4季營收可望達新台幣1265億元至1345億元，季減4%至季增2%。

聯發科預期，2024年美元營收成長率將可優於原訂的14%至16%目標，全年毛利率介於目標區間的46%至 48%。此外，董事會決議通過今年上半年每股配發29元現金股利，配發率約80%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。聯發科第3季營收1318.13億元，季增3.6%，包括手機、智慧裝置平台及電源管理晶片業績同步成長；毛利率48.8%，與第2季持平，歸屬母公司淨利253.46億元，季減1.4%，每股純益15.94元。

聯發科累計前3季營收3925.43億元，年增29.2%；毛利率50%，較去年同期揚升2.4個百分點，歸屬母公司淨利825.97億元，年增60.96%，每股純益51.98元。

聯發科執行長蔡力行表示，第3季來自新興市場的4G系統單晶片需求穩健成長，5G系統單晶片需求持平，整體手機業務營收成長約4%；預期第4季在天璣9400銷售強勁成長，可望抵銷主流和入門級產品較低的季節性需求，整體手機營收可望較第3季成長。

蔡力行指出，今年旗艦手機產品營收表現可望優於預期，年增幅度自原先預期的超過50%，提升到超過70%水準。

智慧裝置平台部分，蔡力行說，幾乎Android平板電腦品牌包括三星都採用聯發科的晶片，市面上已有多款搭載聯發科產品的旗艦AI平板電腦，未來還會有更多裝置導入。此外，聯發科持續贏得智慧座艙晶片專案，尤其在中國一線車廠進展順利，預期市占率將持續提升。

蔡力行表示，聯發科中長期業務發展可望成長，但因較低的消費性電子季節性需求，預期第4季智慧裝置平台營收將較第3季下降。

電源管理IC方面，蔡力行預期，第4季電源管理IC營收將與第3季相當，不過，電源管理IC在資料中心、車用及工業等新應用領域營收成長速度，將持續超過其他領域。

蔡力行預估，第4季營收將約1265億元至1345億元，較第3季下降4%至成長2%，毛利率將約45.5%至48.5%；全年美元營收成長將高於預期，毛利率約46%至48%。（編輯：張良知）1131030