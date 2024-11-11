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翔發連3個月賣晶心科持股 聯發科：不影響雙方合作

2024/11/11 12:49
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（中央社記者張建中台北11日電）聯發科旗下翔發投資連續3個月處分晶心科持股，累計423張；聯發科表示，不影響雙方後續合作，仍保留董事席次。

據公開資訊觀測站資料顯示，翔發投資繼8月和9月分別處分135張和171張晶心科持股後，10月再處分晶心科117張持股，3個月累計處分晶心科423張持股；翔發投資持有晶心科股份降至3582張，減幅逾1成。

聯發科表示，翔發投資處分晶心科持股主要是考量集團投資資金的循環利用，依資金規劃進行安排，不影響雙方後續合作，且仍保留董事席位。

晶心科第3季營收新台幣4.29億元，稅後淨損180萬元，每股虧損0.04元；晶心科累計前3季稅後淨損1.3億元，每股虧損2.58元。（編輯：張均懋）1131111

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