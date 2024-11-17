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內政部核定114年424家研發替代役 涵蓋台積電聯發科

2024/11/17 10:59
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（中央社記者陳俊華台北17日電）內政部今天說，已核定114年度研發替代役用人單位424家，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等產業，包括台積電、聯發科，另有中科院、中研院等研究機構，具碩士以上學歷役男可報名甄選。

內政部透過新聞稿表示，已核定114年度研發替代役用人單位424家，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等產業，涵蓋台積電、聯發科、友達光電、中興電機、環球晶圓、漢翔航空及中信造船等國內各大廠商。

內政部指出，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構，不僅讓役男有多元服役選擇，同時兼顧產業發展及人才培育，創造產業、役男及國家三贏局面。

內政部表示，研發替代役制度從97年度起實施至今，已有5萬1000名役男在1775家用人單位服役，累計研發成果計有專利5336件，論文1萬475篇，每年更為用人單位創造新台幣千億元以上產值，退役後並有近7成留任原用人單位。

內政部說，為配合國家5大信賴產業推動方案，並協助半導體、資訊、電機重工及航太工業等國家重點產業申請114年度研發替代役員額，除透過辦理說明會及資通訊產業公會等管道宣傳，並提供即時諮詢服務，後續也會鼓勵並協助碩士以上學位役男參與研發替代役制度。

內政部指出，經調查，役男對研發替代役制度參與滿意度逾8成，用人單位滿意度更達9成以上。歡迎具碩士以上學歷，且有意願參與研發替代役的役男，可到「研發替代役資訊管理系統」申請帳號、關注相關資訊，並在明年初報名甄選，爭取面試洽談機會。（編輯：蘇志宗）1131117

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