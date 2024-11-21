vivo新旗艦搭載聯發科處理器 銷量拚增200%

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（中央社記者江明晏台北21日電）手機品牌大廠vivo今天發表旗艦新機，搭載全球首發的聯發科技天璣9400處理器，並與蔡司攜手合作智慧手機影像技術，vivo台灣總經理陳怡婷看好新機銷量將比上一代年增200%以上。

手機品牌大廠vivo今天在台舉行發布會，推出vivo X200旗艦系列，搭載全球首發的聯發科技天璣9400處理器，並與蔡司攜手合作智慧手機影像技術，推出進階的AI功能。

陳怡婷受訪指出，vivo上一代機種X100系列在台灣市場共銷售2.5萬支，是vivo近年在台最佳的成績，看好X200系列銷售量可以年增200%，能否達到300%以上，就要和通路和電信商一起努力。

陳怡婷進一步指出，除中國大陸市場外，台灣是銷售表現和成長力道相當出色的市場，為了進一步擴大市占率，今年在X200系列銷售加碼行銷與優惠。

vivo指出，X200系列搭載聯發科技天璣9400旗艦晶片，採用台積電第二代3nm製程工藝，效能較上一代提升28%，天璣9400進一步整合第八代AI處理器NPU 890，CPU性能提升28%，功耗降低40%。

在鏡頭的部分，vivo與蔡司合作，X200 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭，配備浮動潛望鏡組設計。（編輯：楊凱翔）1131121