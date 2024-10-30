聯電：第4季出貨量、美元平均售價持平 需求穩定

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（中央社記者張建中台北30日電）聯電共同總經理王石今天表示，各終端市場的需求逐漸穩定，庫存水位呈現明顯的下降趨勢，預期第4季晶圓出貨量與美元產品平均售價都將較第3季持平。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受惠22奈米和28奈米製程需求強勁，第3季晶圓出貨量超乎預期，季增7.8%，推升單季營收攀升至新台幣604.9億元，季增6.5%。

王石表示，第3季特殊製程營收創下新高，占總營收比重達53.1%；其中，22奈米顯示器驅動解決方案，在接下來數月的晶圓投片需求仍將強勁。

隨著折舊及管銷費用增加，聯電第3季毛利率降至33.8%，較第2季下滑1.4個百分點；歸屬母公司淨利144.72億元，季增5%，每股純益1.16元。

聯電累計前3季營收1719.16億元，年增2.6%；毛利率33.3%，較去年同期下滑2.5個百分點，歸屬母公司淨利387.14億元，年減19%，每股純益3.12元。

展望第4季，王石說，各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢，預期第4季晶圓出貨量與美元產品平均售價都將較第3季持平；但因匯率影響，第4季新台幣營收可能下滑。

王石預估，第4季毛利率將接近30%，產能利用率恐跌破7成關卡，降到66%至69%；今年資本支出自33億美元降至30億美元。

王石表示，聯電持續不斷推動能源轉型，2023年再生能源使用比重約11.1%，同時簽訂181MW的再生能源採購合約，自2024年起供電；2025年再生能源使用比重將達25%，2030年將進一步達50%。（編輯：張良知）1131030