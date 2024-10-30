新光金雙龍搶珠 彭金隆：法規擬明確化續挺優良整併

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（中央社記者謝方娪台北30日電）先前新光金一度陷入台新金與中信金雙龍搶珠局面，合意併購與非合意併購破天荒同時出現，被外界稱為史詩級併購教案。金管會主委彭金隆今天表示，將借鏡此案修改法規，讓規定明確化，金管會支持優良整併立場並無改變。

彭金隆今天列席立法院財政委員會報告業務並備質詢，國民黨立委林德福質詢時關注，先前台新金及中信金雙搶新光金，合意併購對上非合意併購，凸顯現行併購法規不足，金管會研擬提高公開收購門檻、公開收購採全現金等，會否增加金融機構大型化困難度。

彭金隆表示，從此次案件可見目前金控投資管理辦法有些文字不夠明確，「我們確實在思考從此次案例將法規明確化，按國內實際需要調整」。彭金隆並強調，金管會支持優良整併的立場並沒有改變。

彭金隆說明，金控公司設立本意是希望擴大金融整合，透過異業結合產生經營綜效，立法架構很明顯大部分是以合意為基礎的合併和收購，過去雖歷經很多政策改變，但金管會發現，經過20年實驗，還是有些基本精神必須維持，「我們還是會回到當初金控法架構去執行」。

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林德福詢問，金管會研擬拉高公開收購門檻，是否為降低金融市場紛爭的不二法門，彭金隆回應，維護市場秩序為多面向，但股權若能達到一定控制力，對整合公司及股東意見絕對有幫助，若持股不夠達到具控制力，確實未來容易產生經營爭議，是金管會比較有顧慮的地方。

彭金隆指出，現行評估不必動到法律層級，僅需修改法規，包括授權命令及子法等，金管會將隨市場運作環境進行調整。（編輯：張若瑤）1131030