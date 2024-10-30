建商貸款購地遲未動工 土銀部分收回本金加碼利率

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（中央社記者張璦、謝方娪台北30日電）立委今天指土地銀行未遵循央行管制，18個月未動工的購地貸款金額達新台幣千億元。土銀說明，因疫情、缺工缺料影響借款人動工時程，針對非屬「不可歸責因素」案件，均依央行規定，逐步按比例收回貸款本金，且採逐年利率加碼辦理。

金管會主委彭金隆今天列席立法院財政委員會報告業務並備質詢，民進黨立委王世堅質詢表示，房市居高不下的主因，是銀行體系將大筆資金以低利貸款給不肖建商，讓建商養地。

王世堅進一步指出，央行規定，向銀行申請購地貸款的建商必須在18個月內動工興建；但據他向9大公股行庫清查，公股行庫貸款給建商買地，但建商超過1年半期限未動工部位合計逾2000億元，其中以土銀金額逾千億元最高。

彭金隆坦言，金管會有去了解，9大公股行庫購地貸款部位中，建商逾期未動工金額合計2116億元。

土銀說明，民國111年起由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工缺料等因素，影響借款人動工時程，導致土銀未動工餘額增加。

不過，土銀表示，土銀辦理購地貸款展延動工案件，除屬112年2月央行增修訂有「不可歸責於借款人因素」，比如受疫情環境因素影響而發生缺工缺料情形，建案特性、規模或建築法規規範要件差異，致公務機關審照時程較長等，並經土銀查證有具體明確事證者外，土銀均依央行規定，逐步按比例收回貸款本金，且採逐年利率加碼辦理。

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土銀指出，土銀對於展延動工案件，均審慎評估其展延動工合理性，並持續遵照主管機關規範，落實貸後追蹤管理，比如定期追蹤案件是否按計畫動工，及執行後續收回貸款及利率加碼等措施，以督促借款人確實按興建計畫期程動工。

土銀表示，身為不動產信用專業銀行，肩負執行政策性不動產貸款責任，一向遵依主管機關規範辦理相關不動產貸款業務，承作不動產貸款總餘額較一般商業銀行為高，符合不動產信用專業銀行的任務功能及特色。（編輯：張良知）1131030