金管會：建商貸款買地逾期未動工 公股銀部位逾2千億

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（中央社記者謝方娪台北30日電）為防止建商養地，央行先前要求銀行訂定內規，建商向銀行貸款買地，最長18個月內必須動工興建。金管會主委彭金隆今天透露，9大公股行庫購地貸款部位中，建商逾期未動工合計達新台幣2116億元。

彭金隆今天列席立法院財政委員會報告業務並備質詢，民進黨立委王世堅質詢時表示，房市居高不下的主因，是銀行體系將大筆資金以低利貸款給不肖建商，讓建商養地。

王世堅進一步指出，央行規定，向銀行申請購地貸款的建商必須在18個月內動工興建，據他向9大公股行庫清查，公股行庫貸款給建商買地，但建商超過1年半期限未動工部位合計逾2000億元，其中又以土銀金額逾千億元最高。

彭金隆坦言，金管會有去了解，9大公股行庫購地貸款部位中，建商逾期未動工金額合計為2116億元。

彭金隆指出，央行設有規範，金管會身為金融業管理機關，金檢時會將央行規範納入檢查，檢視銀行是否落實執行央行規定。

彭金隆說，若金管會金檢查到建商向銀行貸款買地卻逾期未動工，會請銀行改善，例如調整貸款條件等，若建商後續資金用途和原來借款目的不符，銀行也必須作後續處理。（編輯：張均懋）1131030