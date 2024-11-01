國科會預告第2波國家核心關鍵技術 納入AI晶片設計

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（中央社記者張璦台北1日電）國科會今天預告第2波國家核心關鍵技術項目，新增10項技術，包含人工智慧運算的高效能晶片設計技術，以及可運送小衛星入軌的發射載具推進系統設計與製造技術等；第2波清單預告期自即日起至11月15日止，預計今年底召開國家核心關鍵技術審議會認定。

為確保國家安全、因應國際法規改變與維持產業競爭優勢，國科會今天預告國家核心關鍵技術項目及其技術主管機關修正草案，以強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，避免國家與產業利益受侵害。

國科會指出，這次預告修正內容是參酌國內及國際相關技術保護規格，並衡量台灣產業發展狀況，預計新增10項技術項目及其技術主管機關，範圍涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域。

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國科會表示，此案預告期至11月15日，期間將蒐集各界意見，由技術主管機關審慎研議後，於年底前召開的國家核心關鍵技術審議會，進行新增技術項目的認定，並送交行政院公告。

行政院已於2023年12月5日公告首波22項技術，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域，加計本次新增10項，累計共32項，保護國家重要技術，以符合全球產業趨勢與國內需求。（編輯：潘羿菁）1131101