群電前3季三率三升 每股純益6.19元創同期次高

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）群光電能今天公布第3季財報，前3季毛利率、營益率、淨利率三率三升，皆較去年同期成長，並創下歷史同期新高，前9月每股純益已達新台幣6.19元，為歷年同期次高。

群電第3季營收103.63億元，較第2季成長16.5%，年增6.4%，創歷年同期次高；但獲利方面，群電第3季稅後純益8.87億元，季減2.7%，年減5.8%，呈現衰退。

群電主管解釋，隨公司優化產品組合、有效管控費用，第3季毛利率21%，季增0.5個百分點，營益率12%，也比第2季拉升1.7個百分點，推升單季營業利益12.4億元，年增2.3%，更比第2季大幅成長35.8%，本業獲利創高。不過在業外方面，因新台幣及人民幣升值影響造成匯損，整體獲利略微下滑，單季每股純益2.21元。

群電指出，第3季受惠旺季備貨需求、新產品推出，以及智慧低碳平台營運增溫，包括PC相關、雲端智能及消費性電子3大產品應用營收，都較上季及去年同期增長，整體營收也成功回復年增走勢。

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展望第4季，群電表示短線受到淡季效應、地緣政治、美國大選等不確定因素影響，客戶下單態度保守、短單居多，預期第4季營收將維持年增，但小幅季減。在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合不會太差，獲利可望維持穩健。

至於2025年，群電表示對4大長期動能有信心，包括大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，明年業績都會加速成長。（編輯：林家嫻）1131104