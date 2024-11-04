外資賣超聯電居首位 布局金融股與鴻海

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（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天漲185.31點，收在22965.39點，站回5日線約22938點，外資小幅賣超逾新台幣17億元，其中賣超聯電逾2.9萬張居首；買超個股集中金融股、鴻海與航空雙雄。

法人分析，本週面臨美國總統大選、聯準會利率決議，市場觀望、成交量縮，預料市場將持續受到政經局勢干擾。

台股今天上漲185.31點，收在22965.39點，成交值3116.97億元。三大法人自營商賣超54.82億元，投信買超34.88億元，外資及陸資賣超17.12億元，合計賣超37.06億元。

值得注意的是，外資連4日賣超、自營商連續5個交易日賣超，投信則連4日買超。

根據證交所資料，外資賣超前10名，聯電居首位，賣超逾2.9萬張，其次為復華富時不動產、國泰永續高股息，分別約1.9萬張、1.7萬張。第4至10依序為萬海、群益台灣精選高息、陽明、友達、元大滬深300正2、凱基美國非投等債、中信中國50正2。

外資今天前10大買超股，復華台灣科技優息為第一，買超逾7.7萬張，與新光金、國泰金、鴻海、中信金位居前5名，分別買超逾2.5萬張、1.5萬張、1.4萬張、1.3萬張。

此外，外資買超長榮航逾1.1萬張、富邦金逾1萬張，接續加碼台新永續高息中小、凱基金、金寶。外資並買超華航逾8600張，位居第11名。

觀察投信動向，今天買超凱基金、緯創、國泰金、中信金、兆豐金、元大金、友達、廣達、鴻海、仁寶，以金融股與電子股為主。

法人指出，本週面臨美國總統大選投票以及聯準會利率決議，投資人觀望氣氛濃厚，成交量明顯萎縮，預料市場將持續受到政經局勢干擾，但半導體設備、檢測、耗材、特用化學等產業趨勢還是屬於長多格局。（編輯：楊蘭軒）1131104