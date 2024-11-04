市場緊盯美國大選與中國經濟刺激政策 亞股多收高

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（中央社香港4日綜合外電報導）投資人正準備迎接結果難料的美國總統大選，以及中國人大常委會在北京舉行的第12次會議。專家研判，會後將發布規模至少27兆的經濟刺激政策，亞股今天大多收高。

法新社報導，華爾街股市3大指數1日收高，加上數據顯示美國10月新增非農就業人數遠低於市場預期，強化美國聯邦準備理事會（Fed）本週政策會議將決議升息的市場預期心理。

民調結果顯示，在5日美國大選前，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨對手川普（Donald Trump）支持度不分軒輊，投資人正緊盯任何一方領先的跡象。

由於川普允諾當選後推動減稅，並向輸美產品課徵高額關稅，因此外界認為川普勝選有望帶動美元走強並推升美國公債殖利率。

在本屆大選中，美國聯邦參議院1/3席次改選及眾議院全部席次改選也備受矚目。外界揣測共和黨可能一口氣拿下參眾兩院。

Esho Capital創辦人艾修（Peter Esho）表示：「這場選舉不僅攸關誰贏得總統大位，也與國會組成息息相關。」

他指出：「若共和黨在這3大戰場大獲全勝，將為重大財政改革打開大門。這可能對債券投資人不利，而且在市場塵埃落定前，可能還會推升公債殖利率。」

中國全國人大常委會從今起至8日在北京舉行第12次會議，外界預期會中將敲定經濟刺激措施，並於8日對外公布具體細節。

野村證券（Nomura）首席中國經濟學家陸挺在一份研究報告中說，「我們認為，美國大選結果將對北京刺激方案規模產生一定的影響」。

亞股方面，上海股市收漲逾1%，香港、雪梨、首爾、台北、威靈頓股市均收高；東京、馬尼拉及雅加達股市則收低。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1131104