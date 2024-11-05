9月新台幣續揚 壽險業淨匯損448億創今年單月次高

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（中央社記者謝方娪台北5日電）新台幣兌美元9月續揚，金管會今天公布，9月壽險業避險後淨匯兌影響數為負新台幣448億元，創今年單月次高，但淨匯損數已相比8月減少，在資本利得挹注下，壽險業9月稅前淨利達82億元，相比8月轉虧為盈。

金管會揭露，今年截至9月底止新台幣兌美元貶值2.89%，在完全不避險之下，壽險業兌換利益達4113億元，經過避險後，避險工具損失2767億元、避險工具換匯成本達2933億元，再加上提存657億元外匯價格變動準備金後，今年前3季壽險業淨匯兌影響數為負2244億元。

若單看9月，因新台幣兌美元走升，壽險業避險前有1247億元兌換損失，經過避險後，避險工具利益達950億元，再加上付出321億元避險工具換匯成本並收回170億元外匯價格變動準備金後，壽險業單月淨匯兌影響數為負448億元，雖仍為今年單月次高，但淨匯損數已較8月降低。

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在壽險業積極實現資本利得下，壽險業9月稅前淨利達82億元，相比8月轉虧為盈，產險業9月稅前淨利達24億元，月增5成，合計整體保險業今年前3季稅前淨利達3160億元，年增68.9%。

截至今年9月底止，保險業淨值為2兆8234億元，年增35.3%，其中，壽險業受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升及獲利挹注，9月底淨值達2兆6747億元，年增36.1%，同時間產險業淨值為1487億元，年增21.9%，則主因有業務承保利益及辦理現金增資所致。（編輯：潘羿菁）1131105